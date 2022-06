Renzi a Calenda: “Uniamoci, Sala leader del nuovo centro" (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Un contenitore modello “Renew Europe” può essere la casa di molti”: con queste parole Matteo Renzi rilancia il progetto di un polo riformista e progressista, uno spazio che è già stato delineato sulle pagine del Foglio dal direttore Claudio Cerasa, che permetta di raggranellare i voti dei partiti populisti, ormai in discioglimento, e contrastare l’ascesa della destra. Renzi, intervistato da La Stampa, vede in Beppe Sala – che ieri, in un post Instagram, ha delineato l’esistenza di un campo progressista – “una figura che può essere protagonista nella creazione di un terzo polo equidistante, che sarebbe numericamente più forte di uno schieramento alleato con il solo Pd. Con Sala ci sono tanti amministratori locali riformisti che si unirebbero”. Nel suo piano il leader di Italia viva vorrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Un contenitore modello “Renew Europe” può essere la casa di molti”: con queste parole Matteorilancia il progetto di un polo riformista e progressista, uno spazio che è già stato delineato sulle pagine del Foglio dal direttore Claudio Cerasa, che permetta di raggranellare i voti dei partiti populisti, ormai in discioglimento, e contrastare l’ascesa della destra., intervistato da La Stampa, vede in Beppe– che ieri, in un post Instagram, ha delineato l’esistenza di un campo progressista – “una figura che può essere protagonista nella creazione di un terzo polo equidistante, che sarebbe numericamente più forte di uno schieramento alleato con il solo Pd. Conci sono tanti amministratori locali riformisti che si unirebbero”. Nel suo piano ildi Italia viva vorrebbe ...

