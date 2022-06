Renato Sanches e il Milan sono fatti l’uno per l’altro

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è un filo rosso che sembra legare la storia dela quella di. Già quattro anni fa qui sull’Ultimo Uomo parlavamo di un suo possibile inserimento all’interno della squadra rossonera, che allora aveva in panchina Vincenzo Montella e come amministratore delegato Marco Fassone. Oggi ilè fresco vincitore dello scudetto, Montella allena l’Adana Demirspor in Turchia e Fassone fa il consulente di un fondo d’investimento statunitense, eppure alcune frasi di quell’articolo hanno incredibilmente ancora senso. Per esempio: «Inilavrebbe un giocatore con una caratteristica spiccata, e condivisa con Kessié, ossia la conduzione di palla a velocità vertiginosa sostenuta da una forza fisica straripante». Chi l’avrebbe mai detto che ...