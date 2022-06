Rem Beauty Chapter 3: i nuovi lipstick di Ariana Grande (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ariana Grande ha ufficialmente annunciato il lancio della terza collezione del suo brand di make up e Beauty: Rem Beauty Chapter 3. La nuova capsule sarà dedicata ai prodotti per le labbra: dai lipstick alle matite labbra. Ariana Grande lancia la nuova collezione di lipstick del suo brand Rem Beauty “Ho voluto che questo nuovo lancio fosse tutto dedicato alle labbra. Abbiamo già alcuni prodotti in collezione, ma questo era il mio focus principale e ci sono dei prodotti che amo”. È con queste parole che la cantante Ariana Grande annuncia ai suoi fans la terza collezione del suo marchio di make up e Beauty: Rem Beauty Chapter 3. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha ufficialmente annunciato il lancio della terza collezione del suo brand di make up e: Rem3. La nuova capsule sarà dedicata ai prodotti per le labbra: daialle matite labbra.lancia la nuova collezione didel suo brand Rem“Ho voluto che questo nuovo lancio fosse tutto dedicato alle labbra. Abbiamo già alcuni prodotti in collezione, ma questo era il mio focus principale e ci sono dei prodotti che amo”. È con queste parole che la cantanteannuncia ai suoi fans la terza collezione del suo marchio di make up e: Rem3. ...

