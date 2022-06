Reggiana | Diana | “Ringrazio la società che mi ha voluto qui Sugli 86 punti dico…”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Le dichiarazioni del tecnico della, Aimo, in seguito alla conferma sulla panchina granata nonostante la mancata promozione

Pubblicità

TuttoRegia : La #Reggiana e mister #Diana ancora insieme: «Il nostro percorso non è finito. Ho tanta voglia e fame»… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Reggiana, Salerno: “Chiedo scusa ai tifosi, ripartiamo da Goretti e Diana. Budget…” - Mediagol : Reggiana, Salerno: “Chiedo scusa ai tifosi, ripartiamo da Goretti e Diana. Budget…” - Boboj29 : Ufficialmente chiusa la stagione 21/22 , oggi si apre la nuova stagione 22/23 con lo stesso Presidente e con lo ste… - NewsTuttoC : TOP NEWS ORE 20 - Reggiana conferma Diana. Ad Andria arriva Cudini -

Reggio Emilia calcio Serie C AC1919 Carmelo Salerno Aimo...il Gubbio quasi certamente anche la prossima stagione avrà nel girone B come avversaria la... La prima mossa di Goretti sarà con ogni probabilità la conferma dell'allenatoreper un'altra ...Le dichiarazioni del tecnico della Reggiana, Aimo Diana, in seguito alla conferma sulla panchina granata nonostante la mancata promozione ...Prime parole di Aimo Diana dopo la riconferma sulla panchina della Reggiana, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Salerno: "Innanzitutto ...