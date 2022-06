Real Madrid, Vinicius verso il rinnovo: 10 milioni di euro più bonus sino al 2028 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vinicius Junior è sempre più una colonna del reparto offensivo del Real Madrid. L’esterno brasiliano è cresciuto esponenzialmente sotto l’ala di Carlo Ancelotti, soprattutto in termini Realizzativi nel corso della stagione appena conclusa; non solo un dribbling ubriacante e una velocità sensazionale, ma anche un pragmatismo gradualmente più evidente in zona gol. Considerando tutte queste qualità dell’attaccante brasiliano, il Real ha deciso di blindarlo con un contratto sino al 2028; questo con una proposta d’ingaggio che corrisponde a 10 milioni di euro più bonus; l’unico nodo riguarderebbe la durata del legame professionale, con Vinicius che vorrebbe non andar oltre il 2026 o 2027, mentre la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022)Junior è sempre più una colonna del reparto offensivo del. L’esterno brasiliano è cresciuto esponenzialmente sotto l’ala di Carlo Ancelotti, soprattutto in terminiizzativi nel corso della stagione appena conclusa; non solo un dribbling ubriacante e una velocità sensazionale, ma anche un pragmatismo gradualmente più evidente in zona gol. Considerando tutte queste qualità dell’attaccante brasiliano, ilha deciso di blindarlo con un contrattoal; questo con una proposta d’ingaggio che corrisponde a 10dipiù; l’unico nodo riguarderebbe la durata del legame professionale, conche vorrebbe non andar oltre il 2026 o 2027, mentre la ...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - DiMarzio : #Calciomercato | @EmpoliCalcio, obiettivo #Caldara. Interesse per #Chust del @realmadrid - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???#Milan e #Juventus - #Asensio vuole rinnovare, ma alle sue condizioni: in caso contrario sarà addio al #RealMadrid… - sportface2016 : #RealMadrid, #Vinicius verso il rinnovo: 10 milioni di euro più bonus sino al 2028 -