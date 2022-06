Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Real Madrid è vicino a raggiungere un accordo per il rinnovo di Vinicius Jr. Dopo un paio di mesi di trattative, i Blancos e il classe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ila raggiungere un accordo per ildiJr. Dopo un paio di mesi di trattative, i Blancos e il classe...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - sportli26181512 : Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius: Il Real Madrid è vicino a raggiungere un accordo per il rinnovo di Vini… - LUZrossonero : RT @gippu1: Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Quando mi è ca… -