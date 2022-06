Real Madrid, pronto il rinnovo di Vinicius: 10 milioni all’anno e clausola… (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Real Madrid vuole blindare Vinicius Jr. con un rinnovo faraonico: per lui pronti 10 milioni l’anno e una clausola da oltre un miliardo Il Real Madrid è pronto a blindare Vinicius Jr., autore del gol decisivo nell’ultima finale di Champions League. Per lui, come riporta Marca, c’è l’accordo totale con i blancos per rinnovare il suo contratto, che verrà prologato con un sostanzioso aumento dello stipendio, che verrà fissato a 10 milioni netti a stagione. Sul brasiliano, inoltre, una super clausola rescissoria da oltre un miliardo di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilvuole blindareJr. con unfaraonico: per lui pronti 10l’anno e una clausola da oltre un miliardo Ila blindareJr., autore del gol decisivo nell’ultima finale di Champions League. Per lui, come riporta Marca, c’è l’accordo totale con i blancos per rinnovare il suo contratto, che verrà prologato con un sostanzioso aumento dello stipendio, che verrà fissato a 10netti a stagione. Sul brasiliano, inoltre, una super clausola rescissoria da oltre un miliardo di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

