Real Madrid: i dettagli del rinnovo di Vinicius (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo Marca, il Real Madrid è pronto ad accelerare per definire il rinnovo di contratto di Vinicius jr. Il club campione d'Europa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo Marca, ilè pronto ad accelerare per definire ildi contratto dijr. Il club campione d'Europa...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - BasketMagazine : New post: Playoff ACB-Finale gara 2: il Barcellona sconfigge il Real Madrid 71-69 e porta la serie in parità sull’1… - alessas1981 : RT @sickmarco_: #Donnarumma: 'quando è capitato? col real madrid? con la svizzera? con l'irlanda del nord? con l'Inghilterra? col marsiglia… -