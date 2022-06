RAI1 CELEBRA RAFFAELLA CARRÀ C’È LA DATA MA BISOGNA AVERE UN PO’ DI PAZIENZA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è finalmente ladella serata evento chededicherà a. Un grande concerto con star italiane e internazionali che ricorderanno la più grande donna dello spettacolo in Italia e inimitabile regina della televisione.però aspettare un anno: andrà in onda domenica 18 giugno 2023, giorno dell’80° compleanno della. Milly Carlucci, padrona di casa di “Fiesta”, così si chiamerà lo show d’eccezione di, accoglierà cantanti, conduttori e amici di una vita diperrla tra canzoni e ricordi.costruire l’evento nel migliore dei modi e, come riferisce Tvblog, molti artisti sono impegnati in tour in Italia e all’estero e la Rai ha optato per rinviarlo al 2023. Per ...