**Rai: Fuortes, 'criticità con Orfeo per mancata documentazione ma conosco suo valore'** (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Lo scorso 1° giungo ho comunicato a Mario Orfeo il venir meno delle condizioni necessarie di una proficua collaborazione quale direttore della Direzione di genere Approfondimento. Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità che sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti. La mancanza della documentazione in questione ha causato l'annullamento della presentazione dell'intero palinsesto autunno-inverno 2022-2023 al consiglio di amministrazione, prevista per lo scorso 1° giugno. Come dovuto tutti gli altri direttori di genere avevano presentato la documentazione necessaria". Lo ha detto all'inizio del suo intervento l'Ad Rai Carlo Fuortes ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Lo scorso 1° giungo ho comunicato a Marioil venir meno delle condizioni necessarie di una proficua collaborazione quale direttore della Direzione di genere Approfondimento. Negli scorsi mesi ho registrato una serie diche sono sfociate nel mancato invio dellaindispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti. La mancanza dellain questione ha causato l'annullamento della presentazione dell'intero palinsesto autunno-inverno 2022-2023 al consiglio di amministrazione, prevista per lo scorso 1° giugno. Come dovuto tutti gli altri direttori di genere avevano presentato lanecessaria". Lo ha detto all'inizio del suo intervento l'Ad Rai Carlo...

Pubblicità

Montecitorio : In Commissione di #VigilanzaRai audizione dell'Amministratore delegato della #Rai, Carlo Fuortes. Diretta:… - PATRIZIA953 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Fuortes in Commissione di Vigilanza per il caso Orfeo (e non solo...) - PolicyMaker_mag : Audizione dell’Amministratore delegato della #RAI, Carlo Fuortes - danieledv79 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, Fuortes in Commissione di Vigilanza per il caso Orfeo (e non solo...) - Michele_Anzaldi : Rai, Fuortes in Commissione di Vigilanza per il caso Orfeo (e non solo...) -