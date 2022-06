Quercetina | la molecola antiossidante che protegge la pelle e combatte le infiammazioni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Cos’è La, o quercitina, è unnaturale appartenente alla classe dei flavonoidi (famiglia polifenoli). Chiamata anche vitamina P, è un tipo di pigmento che conferisce il colore a frutta e verdura, si trova in molti cibi e integratori e svolge un ruolo simile a quello della vitamina C. Dove si trova In particolare, laè ampiamente distribuita nel regno vegetale: la troviamo nella frutta, nella buccia e nella scorza di mele e cipolle, nel cacao, nei capperi, nei frutti rossi e nei broccoli. Fonti particolarmente ricche sono gli agrumi, l’olio di oliva, le cipolle, il vino rosso, il tè verde e l’erba di San Giovanni (Iperico). È presente anche nei pomodori, ma è doveroso ricordare che è termolabile, sensibile alla temperatura, tanto che, ad esempio, dopo 15 minuti di bollitura, cipolle e pomodori ne ...