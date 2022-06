Quarta tappa Giro Svizzera 2022 | Impey brucia tutti | Williams sempre leader

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il sudafricano Darylvince la, da Grenchen a Brunner per 190, 8 km. Il corridore della Isreael Premier Tech ha battuto allo.sprint l’australiano Matthews, il danese Anderse e il nostro Bettiol.della classifica generale.: cosa è accaduto? La fuga di giornata si sviluppa dopo 20 km per opera di Matthew Holmes della Lotto Soudal, Markus Hoelgaard della Trek Segafredo e Jimmy Janssens della Alpecin Fenix. I tre battistrada hanno accumulato un vantaggio fino a 5 minuti prima di essere risucchiati dal gruppo in vista dell’ultima salita di Sattel-a 18 km dal ...