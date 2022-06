Psr Campania, nuovi bandi: infotour nelle cinque province. Si parte da Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al via il secondo ciclo di incontri promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania per illustrare i bandi di prossima emanazione del Psr. Sono previsti cinque appuntamenti, uno per ciascun capoluogo di provincia, ospitati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa). La prima data è fissata per venerdì 17 giugno, alle ore 16.30, presso la Camera di Commercio di Napoli (via Sant’Aspreno, 2). Dopo i saluti di Ciro Fiola, presidente della Cciaa di Napoli, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, farà il punto sulle scelte e il nuovo indirizzo che sono alla base del periodo di transizione del Psr e, di conseguenza, dei prossimi bandi. A seguire la vice-direttrice per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Al via il secondo ciclo di incontri promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regioneper illustrare idi prossima emanazione del Psr. Sono previstiappuntamenti, uno per ciascun capoluogo di provincia, ospitati dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa). La prima data è fissata per venerdì 17 giugno, alle ore 16.30, presso la Camera di Commercio di(via Sant’Aspreno, 2). Dopo i saluti di Ciro Fiola, presidente della Cciaa di, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, farà il punto sulle scelte e il nuovo indirizzo che sono alla base del periodo di transizione del Psr e, di conseguenza, dei prossimi. A seguire la vice-direttrice per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione ...

