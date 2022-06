Psg: fissato il prezzo di Paredes (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain è pronto a cedere Leandro Paredes: per il centrocampista argentino ex Roma chiede 20 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Paris Saint-Germain è pronto a cedere Leandro: per il centrocampista argentino ex Roma chiede 20 milioni di euro.

Pubblicità

FBiasin : #Inter, tre cose: - #Ausilio e #Ramadani si sono visti ieri sera per parlare di #Milenkovic. - L’#Inter ha respi… - sportli26181512 : Psg: fissato il prezzo di Paredes: Il Paris Saint-Germain è pronto a cedere Leandro Paredes: per il centrocampista… - johndoe4music : @_4reF01 @il_donnino @RealPiccinini @allatiziana Sisi lui è fissato che Benzema gli ha fatto fallo non che lui ha f… - Juventus_Fc_ITA : Procedono concretamente le trattative tra il #PSG e il Sassuolo per #Scamacca . Il prezzo è stato fissato a 50 mili… - ncorrasco : @FootballAndDre1 Esattamente. Se l'Inter ha fissato davvero il prezzo a 80 ed il PSG ha scelto davvero Skriniar, al… -