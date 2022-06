Prosecuzione Giorgi-Martincova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Birmingham 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Camila Giorgi tornerà in campo contro la ceca Tereza Martincova per la Prosecuzione del suo incontro di primo turno al torneo Wta 250 di Birmingham 2022. Le due tenniste sono state rimandate negli spogliatoi a causa dell’oscurità sul punteggio di 7-6(7) in favore dell’azzurra, che potrà anche ripartire con il servizio a disposizione. La marchigiana si è aggiudicata al tie-break un primo set decisamente rocambolesco e caratterizzato dai tanti doppi falli commessi (ben sette). Per tre volte la sua avversaria le ha recuperato un break di ritardo. Particolarmente sanguinoso quello nel decimo gioco, in cui Giorgi ha avuto l’occasione di servire per prendersi la frazione. Martincova è riuscita ad arrampicarsi all’atto conclusivo, dove ha avuto anche una chance per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Camilatornerà in campo contro la ceca Terezaper ladel suo incontro di primo turno al torneo Wta 250 di. Le due tenniste sono state rimandate negli spogliatoi a causa dell’oscurità sul punteggio di 7-6(7) in favore dell’azzurra, che potrà anche ripartire con il servizio a disposizione. La marchigiana si è aggiudicata al tie-break un primo set decisamente rocambolesco e caratterizzato dai tanti doppi falli commessi (ben sette). Per tre volte la sua avversaria le ha recuperato un break di ritardo. Particolarmente sanguinoso quello nel decimo gioco, in cuiha avuto l’occasione di servire per prendersi la frazione.è riuscita ad arrampicarsi all’atto conclusivo, dove ha avuto anche una chance per ...

Pubblicità

infoitsport : Camila Giorgi-Martincova, quando si gioca la prosecuzione: orario, punteggio, canale tv, programma, streaming - infoitsport : Prosecuzione Giorgi-Dart in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Nottingham 2022 - infoitsport : Camila Giorgi-Dart interrotta per pioggia: orario prosecuzione, programma, tv, streaming WTA Nottingham 2022 - zazoomblog : Camila Giorgi-Dart interrotta per pioggia: orario prosecuzione programma tv streaming WTA Nottingham 2022 -… -