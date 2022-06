Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: nuovo intervento sulla S.P.15 bis Paullese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 19 giugno, sulla S.P. 15 bis Paullese verrà attivato un innovativo sistema in grado di rilevare le infrazioni per il superamento dei limiti di velocità in modalità media o istantanea lungo la Circonvallazione Idroscalo in direzione Pioltello Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dal 19 giugno,S.P. 15 bisverrà attivato un innovativo sistema in grado di rilevare le infrazioni per il superamento dei limiti di velocità in modalità media o istantanea lungo la Circonvallazione Idroscalo in direzione Pioltello

