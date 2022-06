Professoressa transgender si toglie la vita ardendo viva | La storia di Cloe Bianco | sospesa da scuola dopo il coming out

il_Rube : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… - kalesdaguy : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… - MariaAn97970665 : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… - daless2010 : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… - Rossana8912 : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… -

Ha deciso di darsi fuoco e di abbandonare una vita che le aveva riservato tanta sofferenza . Cloe Bianco, 58 anni,originaria di Marcon, provincia di Venezia, è morta carbonizzata nel suo camper , che utilizzava come abitazione. Il mezzo era parcheggiato a lato della strada regionale tra ...Il risultato dell' esame sul Dna chiuderà formalmente la storia di Cloe Bianco, ma l'exla propria fine, con il fuoco appiccato al camper in cui viveva, l'aveva scritta e progettata da tempo. Lasciando addirittura in un blog le proprie volontà testamentarie, e ...58 anni, sola ed emarginata, è morta carbonizzata nel suo camper. Nel 2015 era entrata in classe indossando abiti femminili ed era stata sospesa per tre giorni ...Il corpo di Cloe Bianco, un tempo conosciuta come Luca, ex docente transgender, è stato rinvenuto carbonizzato all'interno di un camper incendiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina ...