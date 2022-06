Prima Pagina | Tuttosport | “Disastro azzurro | cinque passi indietro Koulibaly-Juve”

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? ITALIA CHE FIGURA Tutte le #notizie ?? - Avvenire_Nei : Buongiorno. Buon #15giugno Ecco la prima pagina di #Avvenire di oggi. ?? A questo link puoi leggere l’edizione dig… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Quanto pagherà l'Italia per le autosanzioni Ue a Mosca ?? - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Il finto exploit di Calenda Pompato dai giornali amici per un successo che non c'… - Biovlore : RT @DonbassItalia: Nessuna prima pagina Nessun commento Nessun telegiornale Ieri le milizie ucraine hanno bombardato Donetsk colpendo anche… -

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che lascia sul terreno l'1,1% a 26326,16 punti. Il mercato e' sceso in attesa della decisione della Federal Reserve, attesa nel corso della ...Valore complessivo fino 50 mln dlr, quota Saipem 25 mln dlr . Saipem conferma la recente aggiudicazione di una Limited Notice to Proceed (Lntp) da BW Offshore Spv Pte Ltd, per servizi preliminari di ...L'altra priorità del club è Di Maria". Koulibaly è da tempo nel mirino del Barcellona. Il quotidiano catalano Sport gli dedica addirittura la prima pagina di fianco di Di Maria. Ecco quanto riporta la ...Oggi, il Corriere dello Sport in prima pagina dedica spazio a Victor Osimhen e alle sue parole sul futuro. “Un altro shock da Osimhen”, scrive il quotidiano. “Victor spaventa il Napoli con le sue paro ...