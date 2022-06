Premio Internazionale Arte e Cultura a Salerno | in arrivo opere da tutto il mondo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un evento dinel cuore di. L’inaugurazione avrà luogo domenica 19 giugno alle 18, ma lecipanti saranno visitabili da sabato 18. Una mostra, unletterario e artistico, due presentazioni di libri ed esibizioni di artisti è ciò che ci aspetta a Palazzo Genovese, in via Largo Campo, dal 18 al 26 giugno, grazie alla manifestazione messa in campo dall’Accademia“Michelangelo Angrisani”. A spiegarlo è il fondatore e presidente dell’entele che prende da lui il nome. “Sono soddisfatto e sopratgrato per la location che il Comune diha messo a disposizione dell’Accademia, in un luogo ad alta valenza ...

ZPeppem : RT @teleischia: ISCHIA. PREMIO ISCHIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO: IL PREMIO FR ASSEGNATO ALLA TGR RAI - GruppoVeritas : | #ForesteLiquide ??fotobioreattori con #microalghe che catturano l’anidride carbonica CO2, si aggiudicano il 1° pre… - TIZIANAPOESIA : il premio internazionale Un Monte di poesia è in corso,ci si sta avvicinando all'ultimo mese utile,non perdete tem… - teleischia : ISCHIA. PREMIO ISCHIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO: IL PREMIO FR ASSEGNATO ALLA TGR RAI - _PuntoZip_ : “LA POESIA CHE SI VEDE – PREMIO FRANCO SCATAGLINI”: svelati i finalisti del concorso internazionale di videopoesia -

Sardegna Reporter

50 titoli in gara, 36 anteprime della migliore cinematografiaLgbtq+, incontri, ... che riceverà ilMore Love. Luciana Littizzetto che verrà insignita del titolo di Queen of ...Spazio anche al cinema d'autorecome due film presentati a Cannes 2021: Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton, vincitore deldella Giuria, o Jane by Charlotte ... Premio internazionale per Massmedia comunicazione il Gruppo d’Amico e la Royal Institution of Naval Architects premiano Oleg BubnyakPresso l’Università di Genova è stato conferito il ...Il Premio Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale è stato assegnato alla Tgr Rai. La giuria ha ritenuto all’unanimità di premiare la testata giornalistica ...