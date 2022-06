Povertà in Italia, Istat: massimo storico di quella assoluta, tocca 5,6 milioni di persone (Di mercoledì 15 giugno 2022) In Italia ci sono 5,6 milioni di persone che vivono in condizione di Povertà assoluta e 1,4 di queste sono minorenni. Questa condizione di estrema Povertà è in aumento anche tra gli stranieri residenti dove si arriva al 32,4% del totale (in deciso aumento rispetto al 2020 quando era il 29,3%) I dati sulla Povertà nel nostro Paese per il 2021 confermano la situazione già rilevata nel 2020 quando sono stati toccati i massimi storici, anche a causa della pandemia da covid 19. La foto che restituiscono i dati Istat ci dice che sono poco più di 1,9 milioni le famiglie che vivono in Povertà assoluta (7,5% del totale rispetto a 7,7% nel 2020) Sud Italia più povero, il ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inci sono 5,6diche vivono in condizione die 1,4 di queste sono minorenni. Questa condizione di estremaè in aumento anche tra gli stranieri residenti dove si arriva al 32,4% del totale (in deciso aumento rispetto al 2020 quando era il 29,3%) I dati sullanel nostro Paese per il 2021 confermano la situazione già rilevata nel 2020 quando sono statiti i massimi storici, anche a causa della pandemia da covid 19. La foto che restituiscono i datici dice che sono poco più di 1,9le famiglie che vivono in(7,5% del totale rispetto a 7,7% nel 2020) Sudpiù povero, il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - Mov5Stelle : In Italia abbiamo 5 milioni di lavoratori poveri e il 7,5% di famiglie lavorano sotto la soglia di povertà. L’Eur… - Adriano07883742 : Istat: povertà assoluta ancora ai massimi nel 2021 Secondo i dati dell’Istat, nel 2021 la povertà assoluta in Itali… - siamozeta : ???? Secondo gli ultimi dati dell’#Istat, in #Italia nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9… - CISLAbruzzoMoli : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra:”Sempre allarmanti i dati #Istat sul livello di #povertà in Italia: poco più di 1,9 mln di #famiglie e 5,6… -