Povertà assoluta ancora ai massimi nel 2021, tocca 5,6 milioni di persone (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Nel 2021, la Povertà assoluta in Italia conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19: in questa condizione, spiega l'Istat, sono poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l'anno precedente). Per la Povertà relativa invece l'incidenza sale all'11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). L'area di maggior disagio si conferma il Mezzogiorno dove è al 10,0% la percentuale di famiglie che si trovano in Povertà assoluta (erano il 9,4% l'anno precedente), mentre sono il 6,7% al Nord ...

