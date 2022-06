Pomezia | spari contro l’auto di un imprenditore | lui risponde con un colpo di pistola

(Di mercoledì 15 giugno 2022)nella notte di martedì 14 giugno a. Il noto, proprietario di un mobilificio e già vittima di usura in passato, sarebbe stato seguito in via della Motomeccanica a. Dopo aver parcheggiato la propria auto, l’uomo si stava dirigendo verso casa a piedi quando una persona ha sparato diversi colpi di arma da fuocola sua macchina. L’ha risposto col fuoco con la sua arma, regolarmente detenuta. Un agguato che fortunatamente non è andato a buon fine e che ha trovato la reazione dell’, il quale ha messo in fuga l’aggressore. Sul caso indagano i Carabinieri die quelli del nucleo investigativo della compagnia di Frascati. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

