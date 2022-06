Pomezia | ”Libri Sotto le Stelle” | un successo il festival letterario dedicato a Margherita Hack

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si è conclusa la tre giorni di “le”, la prima edizione deldi, quest’annoin occasione del centenario della sua nascita. Il, inaugurato con la presentazione del murale dipinto dall’artista Giovanna Alfeo sulla cabina elettrica E-Distribuzione di largo Catone, è proseguito con tre giorni densi di appuntamenti per grandi e piccini. Una festa in cui la cultura si è unita al divertimento, facendo avvicinare i bambini alla lettura e all’astrofisica in maniera naturale e appassionante. Ecco, nel video, un riassunto di quanto. su Il Corriere della Città.

