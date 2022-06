Polestar - Confermato lo sbarco in Italia: debutto tra pochi mesi (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Polestar entrerà nel mercato Italiano nel croso del secondo semestre del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso marchio svedese di auto elettriche, all'interno di un comunicato sulle strategie di espansione geografica. Attualmente, sono 25 i mercati presidiati dall'azienda nata da una costola della Volvo, a fronte dei 10 del 2020, ma per quest'anno è prevista l'apertura di filiali in altri cinque Paesi, tra cui Israele e, per l'appunto, l'Italia, che si andranno ad aggiungere ai sei presidi avviati nel primo semestre: Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Hong Kong, Irlanda, Spagna e Portogallo. La rete di vendita conta quasi 130 punti, destinati a salire a 160 entro la fine dell'anno. Vendite e gamma. Vendendo già in 25 Paesi in tutto il mondo, Polestar ha una posizione unica nel mercato dei veicoli elettrici puri", ha ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laentrerà nel mercatono nel croso del secondo semestre del 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso marchio svedese di auto elettriche, all'interno di un comunicato sulle strategie di espansione geografica. Attualmente, sono 25 i mercati presidiati dall'azienda nata da una costola della Volvo, a fronte dei 10 del 2020, ma per quest'anno è prevista l'apertura di filiali in altri cinque Paesi, tra cui Israele e, per l'appunto, l', che si andranno ad aggiungere ai sei presidi avviati nel primo semestre: Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Hong Kong, Irlanda, Spagna e Portogallo. La rete di vendita conta quasi 130 punti, destinati a salire a 160 entro la fine dell'anno. Vendite e gamma. Vendendo già in 25 Paesi in tutto il mondo,ha una posizione unica nel mercato dei veicoli elettrici puri", ha ...

