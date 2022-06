Pnrr | Brescia | ' bene Garofoli su attuazione | al Viminale fermi 565 mln euro'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Va apprezzato il pressing del sottosegretariosui ministeri contro lo stallo sui decreti attuativi. Il governo è molto rapido a inondare il Parlamento di decreti-legge, ma poi si dimostra lento nell', un lavoro che coinvolge solo i suoi uffici. Ci sono miliardi ditra i 470 decreti attuativi da adottare". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera. "Da quasi un anno attendiamo dalun decreto importante per la tessera elettorale digitale e altri 30 decreti aspettano la firma del ministro Lamorgese. Da molti di questi dipende lo sblocco di 565 milioni di. Sono fondi stanziati con decreti-legge o con emendamenti parlamentari per i comuni, per le ...

Componente 1 del PNRR, dedicata a Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (M1C1). Sono ... 10 ottengono il punteggio più elevato in tutti e tre gli ambiti analizzati (Bologna, Brescia, ...). Con questo bando abbiamo voluto affiancarci al PNRR stanziando risorse proprie di Regione Lombardia ... In questa prima tranche sono coinvolte le province di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, ... Fondi Pnrr per le imprese: richieste per 9 miliardi disponibilità solo per 4,2 Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Va apprezzato il pressing del sottosegretario Garofoli sui ministeri contro lo stallo sui decreti attuativi. Il governo è molto rapido a inondare il Parlamento di decreti- ..." Continua il percorso di digitalizzazione delle città italiane iniziato con la pandemia e spinto dal PNRR. Nel 2022 cresce diffusamente ... elevato in tutti e tre gli ambiti analizzati (Bologna, Brescia, ...).