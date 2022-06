Picchia la moglie perché prende la pillola: il marito voleva altri figli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per aver deciso di prendere la pillola anticoncezionale, come hanno ricostruito i carabinieri, una donna di 23 anni di nazionalità marocchina, residente a Crevalcore (Bologna), è stata vittima di violenze e minacce da parte del marito... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per aver deciso dire laanticoncezionale, come hanno ricostruito i carabinieri, una donna di 23 anni di nazionalità marocchina, residente a Crevalcore (Bologna), è stata vittima di violenze e minacce da parte del...

