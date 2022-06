Piano Esg Mooney | inclusione finanziaria | attenzione a lavoro e ambiente

(Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un'azienda fintech italiana in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di tutti, attraverso canali fisici e digitali, e che ha incluso la sostenibilità nei confronti dei propri stakeholder, della società e dei territori in cui opera, come parte integrante del proprioindustriale 2021 – 2025. E' il ritratto diche presenta al Palazzo delle Esposizioni la prima edizione del proprio bilancio di sostenibilità durante un evento moderato da Valentina Bisti, Giornalista TG1 RAI, che vede la partecipazione dell'amministratore delegato Emilio Petrone, il sottosegretario per l'Economia e le Finanze Federico Freni, Francesco Boccia, il Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazionedella Banca d'Italia e G20/GPFI Co-Chair Magda Bianco, il Segretario Generale della Confesercenti Mauro ...

Questa mattina viene presentato ilMade4Italy, che il Sole - 24 Ore è in grado di anticipare, ...dello spread per l'impresa che si impegna al conseguimento di risultati basati su criteri, la ...I pericoli del greenwashing e scelteall'altezza delle aspettative vanno valutati consapevolmente dai consigli di amministrazione, che devono studiare unStrategico Sostenibile per l'...