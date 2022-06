Persico 69F Cup 2022, ritorno a Puntaldia (Di mercoledì 15 giugno 2022) 69F Cup torna in Italia e lo fa ripartendo dalla Persico 69F Cup nell’angolo di paradiso in cui aveva chiuso la stagione 2021, Puntaldia. Molto amata da armatori, organizzatori e atleti, Puntaldia si trova a pochi chilometri a sud di Olbia ed è una recente scoperta della vela che conta. Offre ottime condizioni meteo, diversi campi di regata, scenari mozzafiato e, ideale per i Persico 69F, mare generalmente con poca onda. Persico 69F Cup 2022: in Sardegna per la prima tappa italiana Questo, unito all’impeccabile ospitalità ed organizzazione della Marina di Puntaldia, hanno fatto sì, che dopo Valencia, la flotta dei Persico 69F tornasse in Sardegna per la prima tappa italiana. Sette gli equipaggi sulla linea di partenza per l’evento 2.1 dal 16 al 19 ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 giugno 2022) 69F Cup torna in Italia e lo fa ripartendo dalla69F Cup nell’angolo di paradiso in cui aveva chiuso la stagione 2021,. Molto amata da armatori, organizzatori e atleti,si trova a pochi chilometri a sud di Olbia ed è una recente scoperta della vela che conta. Offre ottime condizioni meteo, diversi campi di regata, scenari mozzafiato e, ideale per i69F, mare generalmente con poca onda.69F Cup: in Sardegna per la prima tappa italiana Questo, unito all’impeccabile ospitalità ed organizzazione della Marina di, hanno fatto sì, che dopo Valencia, la flotta dei69F tornasse in Sardegna per la prima tappa italiana. Sette gli equipaggi sulla linea di partenza per l’evento 2.1 dal 16 al 19 ...

