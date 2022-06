Perizia psichiatrica per Martina Patti | era come se qualcuno si fosse impossessato di me

(Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ stato un interrogatorio drammatico quello di, la madre che ha ucciso la sua bambina di 5 anni Elena Del Pozzo con un coltello da cucina. Ha confessato completamente. Ha detto di aver ucciso la figlia di 5 anni a coltellate fra le scapole colpendola più volte. Poi corpicino in dei sacchi neri ed è andata a seppellirla in campagna, quindi ha raccontato un assurdo rapimento da parte di uomini incappucciati e armati“E’ stato un interrogatorio drammatico” di una “donna distrutta e molto provata che ha fatto qualcosa che neppure lei pensava di poter fare”, agendose “siimpadronito” di lei, dimostrandosi “tutt’altro che fredda e calcolatrice”. Così l’avvocato Gabriele Celesti che difende la donna fermata per l’uccisione della figlia Elena, che avrebbe compiuto 5 ...

Mascalucia, Ct - Chiederà laGabriele Celesti, avvocato difensore di Martina Patti: la 24enne ha ucciso a coltellate e avvolto nei sacchi il corpo della figlioletta Elena Del Pozzo, in un terreno adiacente ...Proprio per questo, i legali avevano chiesto ai giudici della terza Corte d'Assise di Napoli di 'sospendere il giudizio e di disporre una' per accertare ' le condizioni di salute ...L’avvocato di Martina Patti, la mamma di Elena Del Pozzo accusata di aver ucciso e nascosto il corpo della figlia, chiederà per la donna la perizia psichiatrica. Questa notizia è venuta fuori ieri ...Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla mamma a Mascalucia nel Catanese, al ritorno dall’asilo. I carabinieri hanno ricostruito il sequestro della bimba inventato e l’omicidio: “Quando l’ho colpita avevo ...