Perché Martina Patti ha ucciso sua figlia Elena Del Pozzo?

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “C’erano state gelosie e violenze, e una delle possibili ragioni che hanno portatoa compiere il gesto può essere proprio la gelosia”: dopo il lungo interrogatorio al quale la madre diDelè stata sottoposta, è questa la pista principale battuta dagli inquirenti sull’omicidio di Mascalucia, in provincia di Catania. Il comandante del reparto operativo dei carabinieri, Piercarmine Sica, riporta dell’ossessione diper “la fidanzata” del suo ex compagno, una donna conosciuta dopo la separazione avvenuta per volere di lei, che – è l’ipotesi accusatoria – si stava “affezionando” alla bambina. La notte prima dell’omicidio, la piccola, 5 anni a luglio, l’aveva trascorsa a casa dei nonni paterni, insieme al padre e alla nuova compagna. Al mattino era stata ...