Perché l’intesa Roma-Berlino è una buona notizia per la Difesa europea (Di mercoledì 15 giugno 2022) Crescono le opportunità di collaborazione in materia di programmi militari tra Roma e Berlino, una notizia che potrebbe beneficiare non solo i due Paesi, ma l’intera Difesa europea. Giovedì della settimana prossima, l’ambasciata italiana a Berlino ospiterà un incontro tra tutti i nomi del mondo della Difesa italiana, a partire dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e dall’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e i rappresentanti del comparto tedesco, per discutere un percorso comune verso una politica di Difesa europea. Interesse per le aperture italiane L’appuntamento di Berlino coincide con l’avvio del Salone internazionale dell’Aerospazio, e sarà l’occasione per la delegazione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) Crescono le opportunità di collaborazione in materia di programmi militari tra, unache potrebbe beneficiare non solo i due Paesi, ma l’intera. Giovedì della settimana prossima, l’ambasciata italiana aospiterà un incontro tra tutti i nomi del mondo dellaitaliana, a partire dal ministro della, Lorenzo Guerini, e dall’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e i rappresentanti del comparto tedesco, per discutere un percorso comune verso una politica di. Interesse per le aperture italiane L’appuntamento dicoincide con l’avvio del Salone internazionale dell’Aerospazio, e sarà l’occasione per la delegazione ...

