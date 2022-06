“Perché ha fatto questo”. Elena Del Pozzo, l’avvocato della mamma parla dopo l’interrogatorio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Morte di Elena Del Pozzo. A uccidere la bambina di appena 5 anni, la madre Martina Patti. Prima la denuncia della scomparsa della piccola Elena, poi la confessione. La vicenda, acvvenuta a Tremestieri Etneo, si conclude nel modo più tragico. “Non ero in me”, ha aggiunto Martina Patti, 23 anni, che ha fatto rinvenire il cadavere della bambina in un campo a 200 metri da casa. E dopo l’interrogatorio, le paorle dell’avvocato. Elena Del Pozzo uccisa per mano della madre, l’avvocato spiega tutto dopo l’interrogatorio della madre. Sull’omicidio si è espresso Giovanni Del Pozzo, nonno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Morte diDel. A uccidere la bambina di appena 5 anni, la madre Martina Patti. Prima la denunciascomparsapiccola, poi la confessione. La vicenda, acvvenuta a Tremestieri Etneo, si conclude nel modo più tragico. “Non ero in me”, ha aggiunto Martina Patti, 23 anni, che harinvenire il cadaverebambina in un campo a 200 metri da casa. E, le paorle delDeluccisa per manomadre,spiega tuttomadre. Sull’omicidio si è espresso Giovanni Del, nonno ...

