Perché Gazprom riduce le forniture di gas a Italia e Germania proprio adesso

Eni ha fatto sapere di aver ricevuto da Gazprom una comunicazione su una riduzione dei flussi relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Poche ore prima il colosso russo aveva annunciato di aver ridotto del 40% i flussi di gas via il gasdotto Nord Stream 1 che collega direttamente la Russia alla Germania. Le ragioni della diminuzione di forniture verso l'Italia non sono state notificate, mentre per quanto riguarda la Germania la spiegazione sarebbe da ricercare – almeno secondo le dichiarazioni ufficiali di Gazprom – nel ritardo durante i lavori di riparazione di un gasdotto sul Mar Baltico. Sarebbe colpa, secondo Bloomberg, di una turbina bloccata in Canada a causa delle sanzioni contro la Russia. Questi tagli agli approvvigionamenti spingono nuovamente ...

