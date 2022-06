Per la prima volta si riuniscono i paesi che hanno vietato le armi nucleari (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Vienna, dal 21 al 23 giugno, si discute l'impatto del trattato TPNW, con alcune proposte su come indirizzare gli investimenti futuri Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) A Vienna, dal 21 al 23 giugno, si discute l'impatto del trattato TPNW, con alcune proposte su come indirizzare gli investimenti futuri

Pubblicità

mengonimarco : Prima che sia la musica a parlare, prima che questa grande festa prenda il via. Il primo e ultimo grazie è sempre p… - AndreaMarcucci : I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare u… - OfficialASRoma : 14 giugno 1942 ???? ???? 80 anni fa diventavamo per la prima volta Campioni d'Italia ???? #ASRoma - TommyBrain : Perché il conflitto è NATO. Le prove per la prima volta mostrate in diretta TV.' - IacobellisT : Perché il conflitto è NATO. Le prove per la prima volta mostrate in diretta TV.' -