Per 1 italiano su 3 referendum inutili se propongono quesiti complessi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Domenica 12 giugno si è votato per 5sul tema della giustizia, che però non hanno raggiunto il quorum necessario per rendere valido l'esito delle elezioni. Ad oggi, anche a fronte di questo risultato, oltre 1/3 della popolazione (il 37%) ritiene isee di difficile valutazione come in questo caso. In generale, ilresta comunque uno strumento valido e utile per circa il 40% dei cittadini italiani.Le opinioni si dividono, invece, in merito al quorum: tra chi chiede di mantenerlo così com'è, chi vuole completamente eliminarlo e chi, invece, sarebbe propenso per una modifica con un abbassamento della soglia. La motivazione principale che ha spinto gli italiani a non recarsi alle urne ...