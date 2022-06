Pd, Letta a La7: “Calenda e Conte? Sono paziente e con pazienza si farà nostra alleanza. Mi spieghino perché si considerano nemici” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Se il mio partito fa un bellissimo risultato e poi ci ritroviamo presidente del Consiglio Salvini o la Meloni con una maggioranza di centrodestra, il problema per il Paese è enorme. La mia responsabilità non è far prende un voto in più al Pd, ma di costruire un’alleanza che regga e che sia convincente, non di gente litigiosa ma di gente che si mette d’accordo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a “Dimartedì” (La7), si esprime sul campo progressista di centrosinistra all’indomani delle elezioni amministrative. Al conduttore Giovanni Floris che gli chiede come fa a mettere d’accordo tutti, da Conte a Calenda fino a Renzi, risponde: “Ho diversi difetti ma anche un pregio: la pazienza. E io credo che con pazienza questo lavoro si farà. Non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Se il mio partito fa un bellissimo risultato e poi ci ritroviamo presidente del Consiglio Salvini o la Meloni con una maggioranza di centrodestra, il problema per il Paese è enorme. La mia responsabilità non è far prende un voto in più al Pd, ma di costruire un’che regga e che sia convincente, non di gente litigiosa ma di gente che si mette d’accordo”. Così il segretario del Pd, Enrico, intervenuto a “Dimartedì” (La7), si esprime sul campo progressista di centrosinistra all’indomani delle elezioni amministrative. Al conduttore Giovanni Floris che gli chiede come fa a mettere d’accordo tutti, dafino a Renzi, risponde: “Ho diversi difetti ma anche un pregio: la. E io credo che conquesto lavoro si. Non è ...

