Pd: Boccia, 'tutti al lavoro su 62 ballottaggi, alleanze? se ne parla dopo' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Queste elezioni amministrative si chiudono il 26 giugno sera, siamo ancora al primo tempo. Al momento siamo soddisfatti del risultato raggiunto dal Partito democratico che è il primo partito in Italia e dai singoli risultati raggiunti: dai sindaci eletti al primo turno come a Taranto, Lodi e Padova, alle tante città nelle quali siamo primi per i ballottaggi". Così Francesco Boccia, deputato Pd e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Radio Rai. "Ma non è finita, ci sono ancora 62 comuni sopra i 15 mila abitanti, tra cui 13 città capoluogo, che andranno al ballottaggio il 26 giugno. In queste due settimane serve lavorare pancia a terra sui territori, proprio come abbiamo fatto in questi mesi senza sosta. Vogliamo incrementare il numero di città progressiste rispetto al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Queste elezioni amministrative si chiudono il 26 giugno sera, siamo ancora al primo tempo. Al momento siamo soddisfatti del risultato raggiunto dal Partito democratico che è il primo partito in Italia e dai singoli risultati raggiunti: dai sindaci eletti al primo turno come a Taranto, Lodi e Padova, alle tante città nelle quali siamo primi per i". Così Francesco, deputato Pd e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Radio Rai. "Ma non è finita, ci sono ancora 62 comuni sopra i 15 mila abitanti, tra cui 13 città capoluogo, che andranno alo il 26 giugno. In queste due settimane serve lavorare pancia a terra sui territori, proprio come abbiamo fatto in questi mesi senza sosta. Vogliamo incrementare il numero di città progressiste rispetto al ...

Pubblicità

TV7Benevento : Pd: Boccia, 'tutti al lavoro su 62 ballottaggi, alleanze? se ne parla dopo' - - Agenparl : Com.stampa - AMMINISTRATIVE: BOCCIA, TUTTI AL LAVORO PER I 62 BALLOTTAGGI) - - Fernando_Boccia : RT @CIWF_IT: C’è chi parte con aria condizionata e tutti i comfort per andare in vacanza. Loro no. Ministri #Patuanelli e @robersperanza, è… - Teresio_Boccia : RT @Anto70007062: @angelicadisogno @GiuseppeTurrisi @Asamsakti @maype7 @DBking85 @Biagio960 @JohnLee90252472 @BrindusaB1 @dianadep1 @LunaLe… - Fernando_Boccia : Vorrei ricordare a tutti quelli con la bandierina bicolore e blu con stelle che queste cose qui le diceva il… -