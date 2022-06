Paola Di Benedetto trova l’amore con Rkomi. Ecco il bacio inequivocabile | FOTO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paola Di Benedetto e Rkomi si sono innamorati. L’esclusiva del settimanale “Chi” li immortala in atteggiamenti inequivocabili La showgirl e conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto e il cantante Rkomi si sono fidanzati! A dare la notizia è il settimanale Chi con alcuni scatti che non lasciano spazio ad alcun dubbio: i due saranno la nuova coppia dell’estate 2022 e sembrano già più innamorati che mai. Paola, ex fidanzata di un altro celebre cantante, interrompe la storia d’amore con Federico Rossi lo scorso anno e da allora nessun gossip sulla vita privata della conduttrice è mai stato reso noto. La Di Benedetto vanta infatti una nomina di tutto rispetto, fatta di cose semplici, di lavoro e di una quotidianità da ragazza della porta accanto. Oggi, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)Disi sono innamorati. L’esclusiva del settimanale “Chi” li immortala in atteggiamenti inequivocabili La showgirl e conduttrice radiofonicaDie il cantantesi sono fidanzati! A dare la notizia è il settimanale Chi con alcuni scatti che non lasciano spazio ad alcun dubbio: i due saranno la nuova coppia dell’estate 2022 e sembrano già più innamorati che mai., ex fidanzata di un altro celebre cantante, interrompe la storia d’amore con Federico Rossi lo scorso anno e da allora nessun gossip sulla vita privata della conduttrice è mai stato reso noto. La Divanta infatti una nomina di tutto rispetto, fatta di cose semplici, di lavoro e di una quotidianità da ragazza della porta accanto. Oggi, ...

Pubblicità

trash_italiano : ? PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI ? - Bea70411668 : Ok Mirko e Paola di Benedetto ma in tutto questo mi fa ridere la foto cerchiata in basso a destra… FedericoFedeRoss… - unluckyluxna : okok Mirko rkomi e Paola di benedetto stanno insieme e sono super carini e tutto, ma RICORDATEVI DI STREAMMARE OSSA… - ImaginariBubble : RT @heythereelena: MA QUANTO SONO BELLI RKOMI E PAOLA DI BENEDETTO - StoLeNBody : RT @ruotesaltate: Il culo di Rkomi è senza precedenti: smette con la coca, diventa famoso nel rap, si dà al pop, si fa crescere i capelli d… -