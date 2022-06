“Paola Di Benedetto e Rkomi sono fidanzati”: Chi pubblica le foto del bacio. E Fedez la “stuzzica” con una battuta in diretta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alla lista delle “coppie dell’estate” se ne aggiunge un’altra destinata ad innescare una lunga serie di gossip: è quella formata dalla conduttrice Paola Di Benedetto e dal cantante Rkomi. Un anno dopo la fine della storia con un altro artista, Federico Rossi di Benji & Fede, la speaker di Rtl 102.5 e di Radio Zeta da un mese frequenta il neo giudice di X Factor. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dopo la pubblicazione di alcune foto sul settimanale Chi: i paparazzi li hanno beccati in giro per Milano e sotto casa di lei, immortalando il bacio che certifica la loro frequentazione. Paola DI Benedetto E Rkomi, IL bacio FINISCE SU CHI – L’ex “Madre Natura” di Ciao Darwin e il cantante sforna hit si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alla lista delle “coppie dell’estate” se ne aggiunge un’altra destinata ad innescare una lunga serie di gossip: è quella formata dalla conduttriceDie dal cantante. Un anno dopo la fine della storia con un altro artista, Federico Rossi di Benji & Fede, la speaker di Rtl 102.5 e di Radio Zeta da un mese frequenta il neo giudice di X Factor. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dopo lazione di alcunesul settimanale Chi: i paparazzi li hanno beccati in giro per Milano e sotto casa di lei, immortalando ilche certifica la loro frequentazione.DI, ILFINISCE SU CHI – L’ex “Madre Natura” di Ciao Darwin e il cantante sforna hit si ...

Pubblicità

sal_fabri : Ma Paola Di Benedetto ha già battuto il record di #Belen? - MaiNaG1o1a : RT @justtmat: questo scambio di battute tra paola di benedetto e fedez su rkomi ?? - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: “Paola Di Benedetto e Rkomi sono fidanzati”: Chi pubblica le foto del bacio. E Fedez la “stuzzica” con una battuta in dir… - essespace_ : RT @psychosaru: non so chi vorrei essere tra rkomi e paola di benedetto sinceramente beati loro - zonadeltrash : RT @Bea70411668: C’e chi in questo momento vorrebbe essere Paola di Benedetto e chi mente #Rkomi -