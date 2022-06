Pallanuoto | Mondiali 2022 | le avversarie del Settebello nel girone Scontro diretto con la Spagna decisivo per il primato

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutto pronto per l’appuntamento più importante dell’anno in chiave: dal 18 giugno al 3 luglio in scena iin terra ungherese, tra lo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest e le piscine comunali di Debrecen, Seghedino e Sopron. Dopo un 2021 da dimenticare l’Italia punta tanto sul, che parte da campione in carica dopo il titolo di Gwangju 2019. Gli azzurri sono inseriti nel raggruppamento C: la formula prevede gironi da quattro squadre, con le prime tre a passare il turno, ma solamente la prima qualificata direttamente ai quarti di finale (le altre due agli ottavi). Fondamentale dunque aggiudicarsi la prima piazza. La rivale più accreditata è ovviamente la: gli iberici sono stati sconfitti proprio dagli azzurri nell’ultima finale iridata e sono giunti quarti alle Olimpiadi di ...

Pubblicità

sportface2016 : #Pallanuoto, Mondiali Budapest: #Silipo ufficializza le 13 azzurre - zazoomblog : Pallanuoto calendario Mondiali Budapest 2022: programma orari giornalieri tv streaming torneo maschile e femminile… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Sportintv Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornali… - zazoomblog : Calendario Mondiali Budapest 2022: orari giornalieri tv programma nuoto pallanuoto acque libere nuoto artistico e t… - sportface2016 : #Pallanuoto, Setterosa in raduno a #Ostia fino al 17 giugno in vista dei Mondiali di #Budapest -

In vista dei2022 difemminile, in calendario dal 20 giugno al 2 luglio, che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, il CT del Setterosa Carlo Silipo ha sciolto le riserve ed ha diramato la ...Il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo ha ufficializzato le tredici azzurre che parteciperanno alla 19esima edizione dei campionatidi, in programma a Budapest dal 20 giugno al 2 luglio. Le azzurre si fermano a Ostia fino alla vigilia della partenza, prevista venerdì 17 giugno da Roma - Fiumicino. Primo impegno ...Tutto pronto per l'appuntamento più importante dell'anno in chiave pallanuoto: dal 18 giugno al 3 luglio in scena i Mondiali in terra ungherese, tra lo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest e le p ...Il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo ha ufficializzato le tredici azzurre che parteciperanno alla 19esima edizione dei campionati mondiali di pallanuoto, in programma a Budapest dal 20 gi ...