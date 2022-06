Palermo, parla il DS: ‘Stanno trattando la società. Baldini allenatore top, Brunori…’ | Altri campionati Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 18:21:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la promozione in Serie B, il ds del Palermo, Renzo Castagnini, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: “Abbiamo cominciato da zero, sottozero, avevamo un programma di tornare in B in tre anni con un budget buono ma non incredibile e siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci siamo meritati”. SUL SUO FUTURO – “Io ho un contratto con in scadenza, stanno trattando la società e ancora non sappiamo nulla”. SULL’allenatore – “Lo conoscevo da molto tempo, ora l’ho conosciuto meglio. E’ un allenatore top. Può allenare in Serie A per la qualità del suo lavoro. Ha un’etichetta sbagliata, perché è un uomo per bene e sincero. Se uno si comporta seriamente, è l’uomo più buono del mondo. Il calcio ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 18:21:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la promozione in Serie B, il ds del, Renzo Castagnini, hato ai microfoni di Lady Radio: “Abbiamo cominciato da zero, sottozero, avevamo un programma di tornare in B in tre anni con un budget buono ma non incredibile e siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci siamo meritati”. SUL SUO FUTURO – “Io ho un contratto con in scadenza, stannolae ancora non sappiamo nulla”. SULL’– “Lo conoscevo da molto tempo, ora l’ho conosciuto meglio. E’ untop. Può allenare in Serie A per la qualità del suo lavoro. Ha un’etichetta sbagliata, perché è un uomo per bene e sincero. Se uno si comporta seriamente, è l’uomo più buono del mondo. Il calcio ...

