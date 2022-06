Palermo: il presidente vola a Manchester, cessione vicina? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha preso un volo per Manchester per incontrare il City Football Group, la società proprietaria... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildel, Dario Mirri, ha preso un volo perper incontrare il City Football Group, la società proprietaria...

Pubblicità

reportrai3 : Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia… - Mov5Stelle : 'Siamo passati da un presidente della Regione ucciso dalla mafia a un presidente della Regione che fa accordi con M… - AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - brongosalvatore : RT @reportrai3: Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia Viva, i… - MgraziaT : RT @reportrai3: Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia Viva, i… -