Palermo | casting attore per film di Massimiliano Russo

(Di mercoledì 15 giugno 2022)perdi età tra i 45-65 anni per il nuovodi. Ilin costume diretto da, la società di produzione cinematografica Change of (he)Art cerca, per piccolo ruolo, un, playing age 45-65.Ilè rivolto ai soli residenti a.– no capelli colorati– no tatuaggi. Per candidarsi inviare una mail a@changeofheart.it entro il 17/06/2022 allegando:C.V.-3 foto (primo piano, mezza figura, figura intera)Si prega di indicare, nell’oggetto della mail:l’intuizione nome e cognome dell’.Le riprese si svolgeranno aa ...

