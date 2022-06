Osimhen spaventa il Napoli: De Laurentiis alza il muro, la cifra anti premier (Di mercoledì 15 giugno 2022) Victor Osimhen lancia dubbi sul suo futuro, quelli che i portali di informazione stanno riportando oramai da settimane hanno trovato conferma eccellenti nelle parole del nigeriano. “So che ci sono voci dalla Liga e dalla premier League” e poi sul suo futuro: “So che tutto può succedere, ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto“. Insomma più chiaro di così non si poteva. Osimhen non esclude la possibilità di andare via in questa sessione di calciomercato. Così come il Napoli non esclude la possibilità di venderlo, ma solo ed esclusivamente alle sue condizioni. Perché Osimhen ha un contratto fino al 2025 e quindi non può tirare troppo la corda. De Laurentiis: 110 milioni di euro per ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Victorlancia dubbi sul suo futuro, quelli che i portali di informazione stanno riportando oramai da settimane hanno trovato conferma eccellenti nelle parole del nigeriano. “So che ci sono voci dalla Liga e dallaLeague” e poi sul suo futuro: “So che tutto può succedere, ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto“. Insomma più chiaro di così non si poteva.non esclude la possibilità di andare via in questa sessione di calciomercato. Così come ilnon esclude la possibilità di venderlo, ma solo ed esclusivamente alle sue condizioni. Perchéha un contratto fino al 2025 e quindi non può tirare troppo la corda. De: 110 milioni di euro per ...

