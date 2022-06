Oroscopo di Paolo Fox per il 17 giugno: Mercurio aiuta gli innamorati, i segni fortunati (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Oroscopo di oggi, venerdì 17 giugno e le previsioni di Paolo Fox segno per segno. La Luna nel segno del Capricorno darà un po di fastidio al Cancro, mentre Mercurio resta stabile in Gemelli darà il via alla stagione degli amori. Ariete Grazie al sostegno di Marte vi sentite praticamente invincibili. Hai sempre la risposta pronta al momento giusto. Toro Procedete con cautela. Oggi dovrete occuparvi di pratiche e altre incombenze necessarie. L’amore procede con stabilità. Gemelli Il vostro temperamento focoso sarà un po’ più eccessivo del solito, attenzione a non stressare troppo la vostra anima gemella. Sul lavoro sarete un po’ distratti e irritabili. Cancro In questa giornata potreste sentirvi un po’ sottosopra. Avete tanti progetti in mente, ma se non stabilite delle priorità, potreste ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’di oggi, venerdì 17e le previsioni diFox segno per segno. La Luna nel segno del Capricorno darà un po di fastidio al Cancro, mentreresta stabile in Gemelli darà il via alla stagione degli amori. Ariete Grazie al sostegno di Marte vi sentite praticamente invincibili. Hai sempre la risposta pronta al momento giusto. Toro Procedete con cautela. Oggi dovrete occuparvi di pratiche e altre incombenze necessarie. L’amore procede con stabilità. Gemelli Il vostro temperamento focoso sarà un po’ più eccessivo del solito, attenzione a non stressare troppo la vostra anima gemella. Sul lavoro sarete un po’ distratti e irritabili. Cancro In questa giornata potreste sentirvi un po’ sottosopra. Avete tanti progetti in mente, ma se non stabilite delle priorità, potreste ...

