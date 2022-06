Opinionisti GF Vip 7, ex vippone si candida e lancia una bomba: “Tremerebbero” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fervono i preparativi per il GF Vip 7, ma ancora tante incertezze ci sono in merito agli Opinionisti e al cast. In questi giorni, Alfonso Signorini ha voluto smentite tutte le notizie trapelate in precedenza in merito ai possibili partecipanti del reality show. Al momento, infatti, pare che nessun nome sia ufficiale e la stessa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fervono i preparativi per il GF Vip 7, ma ancora tante incertezze ci sono in merito aglie al cast. In questi giorni, Alfonso Signorini ha voluto smentite tutte le notizie trapelate in precedenza in merito ai possibili partecipanti del reality show. Al momento, infatti, pare che nessun nome sia ufficiale e la stessa L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex vippone si candida #GrandeFratelloVip #grandefratellovip #14giugno - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini indeciso sugli opinionisti? Arriva una candidatura shock #GrandeFratelloVip… - StraNotizie : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex vippone si candida: “Conosco i segreti dei vip e li sbugiarderei” - blogtivvu : Opinionisti Grande Fratello Vip, ex concorrente si candida e fa una promessa: “Porterò alla luce tutte le bugie…”… - PglRosy : @gf_vip_news Miglior coppia di opinionisti nella storia de l’Isola ?? -