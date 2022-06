(Di mercoledì 15 giugno 2022) Esce finalmente su tutte le piattaforme digitali l’intera discografia dei, l’iconicoTorinese composto dai rapper Ensi, Raige e Rayden insieme a unEsce finalmente su tutte le piattaforme digitali venerdì 17giugno l’intera discografia dei, l’iconicoTorinese composto dai rapper Ensi, Raige e Rayden, che hanno contribuito a scrivere la storia del rap italiano e si sono conquistati un posto nell’Olimpo di questa musica. Distribuito da ADA/Warner Music Italy, la discografia completa include– Promo (2004), Sotto la cintura (2005), Commerciale (2011) e Cane di paglia Ep (2011), progetti che hanno consacrato il gruppo come icona del rap italiano per più di vent’anni. I...

... dentro il locale non c'era più nessuno: erano tuttia menarsi". "È uno dei miei ricordi più ... al momento Ensi, Raige e Rayden non hanno intenzione di riaprire il capitolocon materiale ...Come uscire. Come respirare un'aria nuova. Sempre di più. E tu e tu amore. Vedrai che presto ... (da Il mare se ne frega di). Frasi dedicate ai genitori tratte dalle canzoni più note. Alla ... OneMic, fuori la discografica del trio e un documentario a loro dedicato Spariti dalla circolazione, i dischi del trio formato da Ensi, Raige e Rayden stanno per tornare. Erano i primi anni 2000. «Eravamo spensierati e inconsapevoli del mercato, e quindi sperimentavamo» ...