Omicidio Elena | il gesto di “Unomattina Estate” indigna | scoppia il caso

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La mattinata del 14 giugno è stata turbata dalla terribile notizia del ritrovamento della poveraDel Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa il giorno prima nel catanese. Un fatto di cronaca che in pochi secondi ha fatto il giro di tutti i media italiani, riportata da telegiornali e programmi di ogni tipo. Ma non da “”, che era in onda proprio nel momento del rinvenimento del cadavere. Nessun riferimento, alcun accenno. (continua a leggere dopo le foto) La madre della bimba uccisa è crollata nella tarda mattinata di ieri, qualche ora dopo il rinvenimento del corpo: «Quando ho colpitoavevo una forza che non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazione della bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato». Queste le sue parole nella caserma del ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : Finito l'interrogatorio di Martina Patti che ha confessato l'omicidio della figlia Elena. La piccola sarebbe stata… - Liviu_it : RT @rtl1025: ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'interrogat… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Omicidio della piccola #Elena, la mamma ricostruisce i momenti che hanno preceduto l'orrore: la piccola ha mangiato il budino… -

Proprio la notte prima dell'la piccolal'ha passata dai nonni paterni, per poi essere accompagnata dalla zia paterna all'asilo. E nel primo pomeriggio, dopo essere andata a prendere ...... raccolta la confessione, firma un provvedimento di fermo perpremeditato pluriaggravato e ... per aver inventato l'inesistente rapimento e nascondere di aver ammazzatoIl timore di essere sostituita, che nel cuoricino della figlia l'affetto per la nuova compagna del papà potesse toglierle spazio prezioso. Per gli inquirenti potrebbe essere stata ...Donne carnefici e vittime: autrici di figlicidi ma spesso a loro volta con una storia di maltrattamenti se non addirittura abusi alle spalle. Che maturano condizioni come un disturbo ...