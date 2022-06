Omicidio a Napoli | 66enne freddato in strada

Pubblicità

rep_napoli : Omicidio in strada a Napoli, ucciso 66enne [aggiornamento delle 08:24] - iISud24 : Nuovo omicidio a Soccavo, 66enne ammazzato a colpi d’arma da fuoco #15giugno #cronaca #napoli #notizie - ottopagine : Omicidio a Soccavo, 66enne ucciso a colpi d'arma da fuoco: è caccia ai killer #Napoli - SkyTG24 : #Napoli, un uomo ucciso in strada a colpi di pistola a Soccavo - Giacinto_Bruno : Omicidio all'alba a Napoli, 66enne ucciso a colpi di pistola a Soccavo , più dettagli : -

L'è avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quartiere di Soccavo, periferia ovest di. Della Corte è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco che l'hanno raggiunto in via ...Un uomo di 66 anni, Michele Della Corte , è stato ucciso questa mattina intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo , alla periferia occidentale di. E' stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco: è morto sul colpo . Sul posto ci sono i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude nessuna pista . Secondo quanto hanno appurato i ...Un uomo di 66 anni, Michele Della Corte , è stato ucciso questa mattina intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, nel quartiere di Soccavo , alla periferia ...Napoli, 15 giugno 2022 - Freddato a sangue per la strada. E' morto così Michele Della Corte, 66 anni. L'omicidio è avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quartiere di Soccavo, periferia ovest di N ...