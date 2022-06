Offerta sanitaria, approvato dall’Asl di Benevento il progetto esecutivo dell’eliporto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Questa mattina è stato approvato dall’Asl di Benevento il progetto definitivo per la realizzazione dell’elisuperficie presso la Struttura Polifunzionale della Salute “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita. Si tratta di un intervento volto ad ampliare ed arricchire l’Offerta sanitaria pubblica sul territorio. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare il servizio sanitario dell’intero comprensorio delle Valli Titernina e Telesina per l’emergenza sanitaria 118. La realizzazione dell’elisuperficie è prevista con un impianto di illuminazione con sistema di radiocontrollo, segnaletica diurna e notturna e tutti i sistemi di sicurezza e gestione. Il sindaco di Cerreto Giovanni Parente e l’amministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Questa mattina è statodiildefinitivo per la realizzazione dell’elisuperficie presso la Struttura Polifunzionale della Salute “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita. Si tratta di un intervento volto ad ampliare ed arricchire l’pubblica sul territorio. Ilha l’obiettivo di migliorare il servizio sanitario dell’intero comprensorio delle Valli Titernina e Telesina per l’emergenza118. La realizzazione dell’elisuperficie è prevista con un impianto di illuminazione con sistema di radiocontrollo, segnaletica diurna e notturna e tutti i sistemi di sicurezza e gestione. Il sindaco di Cerreto Giovanni Parente e l’amministrazione ...

Pubblicità

info_lavoro : #Torino #Sanità OSTETRICA/OSTETRICO PER AZIENDA PUBBLICA SANITARIA - GeometrInRete : Vuoi ampliare per te e i tuoi familiari la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa offerta da… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro operatore socio sanitario: Si ricerca operatore/trice socio sanitario/a per prestazioni presso una s… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) - Operatore Socio Sanitario (OSS): Primaria Residenza Sanitaria… - Piacenza_Online : L’Ausl di Piacenza: “Impegnati per garantire un potenziamento dell’offerta sanitaria alla cittadinanza”. L'azienda… -